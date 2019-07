Weitere Suchergebnisse zu "Instrument":

The following instruments on XETRA do have their first trading day 09.07.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 09.07.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA AT000B014675 RAIF.BK INTL 19/24 MTN BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0SW6 DZ BANK IS.C197 19/29 VAR BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB4XN2 LB.HESS.-THR.IS.19/29 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000LB119C9 LBBW STUFENZINS 19/30 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000LB119D7 LBBW STUFENZINS 19/31 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000LB119E5 LBBW STUFENZINS 19/32 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000LB13B32 LBBW STUFENZINS 19/33 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000LB13B40 LBBW STUFENZINS 19/34 BD01 BON EUR N CA XFRA FR0013433281 ARKEA H.LOAN 19/29 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA SE0012673952 DILASSO TIM.19/23 FLR BD02 BON SEK N CA MJD7 XFRA BMG4953J2098 IR RES LTD HD -,01 EQ00 EQU EUR N CA L8E XFRA ES0105015012 LAR ESP.RE.EST.SOCIMI EO2 EQ00 EQU EUR N CA 58L4 XFRA US13200M4096 CAMBER ENERGY INC. DL-,01 EQ00 EQU EUR N CA SUVA XFRA US8188001049 SGS ADR 1/100/SF 1 EQ00 EQU EUR N CA GLDA XFRA FR0013416716 AMUNDIPHME ETC Z 2118 EQ01 EQU EUR Y