The following instruments on XETRA do have their first trading day 08.07.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 08.07.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA DE000A2E4C76 AAREAL BANK MTN.HPF.S232 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000A2E4DA4 AAREAL BANK MTN.HPF.S233 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000A2E4DC0 AAREAL BANK MTN.HPF.S234 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000CZ45V41 COBA MTN 20/30 S.957 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000CZ45V58 COBA 20/26 S.958 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DD5ASE4 DZ BANK CLN E.9945 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DD5ASF1 DZ BANK CLN E.9946 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DD5ASG9 DZ BANK CLN E.9947 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DFK0BP2 DZ BANK IS.A1415 BD00 BON EUR N CA BO82 XFRA DE0001141828 BUNDESOBL.V.20/25 S.182 BD01 BON EUR Y CA XFRA DE000DFK0BQ0 DZ BANK IS.A1416 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DFK0BR8 DZ BANK IS.A1417 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DK0XBE4 DEKA DL FESTZINS 20/22 BD01 BON USD N CA XFRA DE000DK0XBF1 DEKA NK FESTZINS 20/23 BD01 BON NOK N CA XFRA DE000HLB2U81 LB.HESS.THR.CARRARA07G/20 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB2U99 LB.HESS.THR.CARRARA07H/20 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB2VA7 LB.HESS.THR.CARRARA07I/20 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HVB4J26 UC-HVB CRLNFI 22 DBK BD01 BON EUR N CA XFRA DE000LB13PF0 LBBW FESTZINS 20/24 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000LB13PG8 LBBW FESTZINS 20/26 BD01 BON EUR N CA XFRA EU000A1G0EJ9 EFSF 20/25 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA US064159VM53 BK NOVA SCOT 20/23 BD01 BON USD N CA XFRA US29250NBC83 ENBRIDGE 20/80 FLR BD01 BON USD N CA XFRA US756109AX24 REALTY INCOM 20/31 BD01 BON USD N