The following instruments on XETRA do have their first trading day 08.07.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 08.07.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA AU3CB0264141 PACCAR FIN.P 19/23 BD00 BON AUD N CA XFRA AU3CB0264778 TORON.DOM.BK 19/24 BD00 BON AUD N CA XFRA DE000DD5AK04 DZ BANK CLN E.9727 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB1CQ5 LB.HESS.-THR.IS.16/23 BD00 BON EUR N CA XFRA FR0013433596 BQUE POSTALE 19/26 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA XS2023633931 BK OF IRELD 19/24 FLR MTN BD01 BON EUR N CA XFRA XS2023679843 MUNICIP.FIN. 19/29 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS2025594685 CO. RABOBANK 19/24 MTN BD02 BON NOK N CA 0OU XFRA BMG2125V1265 CHINA DEMETER FI.I.HD-,01 EQ00 EQU EUR N CA 7IP XFRA KYG4723A1085 IMPRO PRECISION IND.HD-,1 EQ00 EQU EUR N CA 1NM XFRA US2310828015 CUMULUS MEDIA INC ADL-,01 EQ00 EQU EUR N CA 0USA XFRA US30711Y2019 FANG HOLDINGS ADR/1 CL.A EQ00 EQU EUR N CA 8LCA XFRA US52603A2087 LENDINGCLUB CORP. DL-,01 EQ00 EQU EUR N CA GX1N XFRA US57055L1070 MARKER THERAPEUT. DL-,01 EQ00 EQU EUR N CA 19U XFRA US82452L1044 SHIFTPIXY INC. DL-,0001 EQ01 EQU EUR N CA XRHA XFRA LU1960394903 FU FDS-BDS MONTHLY INC.P FD00 EQU EUR N