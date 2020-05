The following instruments on XETRA do have their first trading day 08.05.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 08.05.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA AT0000A2GH08 ERSTE GR.BK. 20/27 MTN BD00 BON EUR N CA XFRA CH0536892570 SGS 20/23 BD00 BON CHF N CA XFRA CH0536892588 SGS 20/26 BD00 BON CHF N CA XFRA CH0540633044 KOREA DEV.BK 20/25 MTN BD00 BON CHF N CA XFRA CND1000291L3 CHINA 19/29 BD00 BON CNY N CA XFRA CND100031JZ0 CHINA 20/25 BD01 BON CNY N CA XFRA DE000A1VXUB0 VW 20/07.05.21 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DD5ARM9 DZ BANK CLN E.9918 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0ZK6 DZ BANK IS.A1359 BD01 BON EUR N CA XFRA DE0001053528 BAYERN LSA 20/30 S133 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000DD5ARN7 DZ BANK CLN E.9919 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000DD5ARP2 DZ BANK CLN E.9920 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000DFK0AF5 DZ BANK IS.A1373VAR BD02 BON EUR N CA XFRA DE000DK0T1S6 DEKA MTN IS.S.7716 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000DK0T1T4 DEKA MTN IS.S.7717 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000DK0W3U3 DEKA FESTZINS ANL 20/25 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000HLB4ZJ5 LB.HESS.-THR.IS.20/23 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000LB13M05 LBBW STUFENZINS 20/22 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000LB13M13 LBBW STUFENZINS 20/22 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000LB13M21 LBBW STUFENZINS 20/23 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000LB13M47 LBBW STUFENZINS 20/25 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000LB13M88 LBBW STUFENZINS 20/22 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000NLB3AW5 NORDLB 20/25 BD02 BON EUR N CA XFRA FR0013512621 COFIROUTE SA 20/31 BD02 BON EUR N