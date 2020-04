Finanztrends Video zu Alpha Star Aktien A



The following instruments on XETRA do have their first trading day 08.04.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 08.04.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA XS2156474392 LETTLAND,REP 20/23 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS2156506854 NATURGY FIN. 20/26 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS2156581394 REPSOL INT 20/25 MTN BD02 BON EUR N CA XSH4 XFRA BMG8571C2494 SUNCORP TECHS HD-,006 EQ00 EQU EUR N CA 3FDA XFRA GRS497003012 PASAL DEVELOPMENT EO 0,5 EQ00 EQU EUR N CA CLVA XFRA KYG258611089 TRIP.COM GROUP LTD. EQ00 EQU EUR N CA 14NP XFRA US64828T4094 NEW RESIDENT. PRF.SE.B 25 EQ00 EQU EUR N CA 3P2N XFRA US89621V1035 TRILLION EN. INTL NEW EQ00 EQU EUR N CA 4UBN XFRA LU0775052292 UBS(L)EQ.GERM.HI.D.EOPACC FD00 EQU EUR N CA ASR1 XFRA LU0823427611 BNPP GER.MF EQ. CL.CAP FD00 EQU EUR N CA XRH5 XFRA LU1070113235 DWB-ALPHA STAR AKTIEN FD00 EQU EUR N CA 1SL5 XFRA LU1274533659 ASSCVI-GERMAN EQ. AAEO FD00 EQU EUR N