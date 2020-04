The following instruments on XETRA do have their first trading day 08.04.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 08.04.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA DE000A254S82 MECKLENB.-VORP.SA20/27 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DD5AQX8 DZ BANK CLN E.9894 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB2S28 LB.HESS.THR.CARRARA04D/20 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB2S77 LB.HESS.THR.CARRARA04F/20 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB2S93 LB.HESS.THR.CARRARA04I/20 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB2TA1 LB.HESS.THR.CARRAR 04J/20 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB2TC7 LB.HESS.THR.CARRARA04K/20 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000NLB3AM6 NORDLB 20/25 BD02 BON EUR N CA XFRA GB00BL68HG94 GROSSBRIT. 20/23 BD02 BON GBP N CA XFRA US10373QBH20 BP CAP.MK.AM 20/23 BD02 BON USD N CA XFRA US10373QBJ85 BP CAP.MK.AM 20/25 BD02 BON USD N CA XFRA US10373QBK58 BP CAP.MK.AM 20/27 BD02 BON USD N CA XFRA US10373QBL32 BP CAP.MK.AM 20/30 BD02 BON USD N CA XFRA US149123CH22 CATERPILLAR 20/30 BD02 BON USD N CA XFRA US149123CJ87 CATERPILLAR 20/50 BD02 BON USD N CA XFRA US44891CBJ18 HYUNDAI CAP. 20/23 MTN BD02 BON USD N CA XFRA US455780CS32 INDONESIA 20/30 BD02 BON USD N CA XFRA US455780CT15 INDONESIA 20/50 BD02 BON USD N CA XFRA US822582CG52 SHELL INTL F 20/30 BD02 BON USD N CA XFRA US912828ZH65 USA 20/23 BD02 BON USD N CA XFRA USP2121VAE40 CARNIVAL CRP 20/23 REGS BD02 BON USD N CA XFRA USU09513HY80 BMW US CAP 20/30 REGS BD02 BON USD N CA XFRA XS2155825230 CCCIF 20/25 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS2156244043 HOLCIM F.LUX 20/25 MTN BD02 BON EUR N