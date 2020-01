The following instruments on XETRA do have their first trading day 08.01.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 08.01.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA BB70 XFRA DE0001102499 BUNDANL.V.20/30 BD00 BON EUR Y CA XFRA DE000HLB38G2 LB.HESS.THR.CARRARA01A/20 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB38J6 LB.HESS.THR.CARRARA01C/20 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB38K4 LB.HESS.THR.CARRARA01D/20 BD00 BON EUR N CA XFRA US37045XCV64 GM FINANCIAL 20/25 BD00 BON USD N CA XFRA XS2093604036 L.R. C.GLB.M 19/24 MTN BD00 BON USD N CA XFRA XS2100726244 KRED.F.WIED.20/24 MTN LS BD00 BON GBP N CA 1H91 XFRA GB00BG0TSD71 GETBUSY PLC NEW. LS-,0015 EQ00 EQU EUR N CA 1XS4 XFRA US45790J8009 INPIXON DL -,01 EQ00 EQU EUR N