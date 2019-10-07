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AMUNDI LUXEMB. - FRA:New Instruments available on XETRA - 07.10.2019-002




07.10.19 00:00
Xetra Newsboard

The following instruments on XETRA do have their first trading day 07.10.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 07.10.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA X131 XFRA LU1882445569 AMUN.FDS-CN EQ. A UNH.EOA FD00 EQU EUR N CA X133 XFRA LU1882445643 AMUN.FDS-CN EQ. A UNH.DLA FD00 EQU EUR N CA X130 XFRA LU1883306497 AMF-EUR.EQ.S.C. A UH.EOA FD00 EQU EUR N CA X137 XFRA LU1883314244 AMF-EUR.EQ.VAL. A UNH.EOA FD00 EQU EUR N CA X139 XFRA LU1883342377 AMF-PIO.GL.EQ. A UH.EOA FD00 EQU EUR N CA X13Q XFRA LU1883872332 AMF-US PION.FD A UH.EOA FD00 EQU EUR N

Aktuell
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
11,40 € 11,30 € 0,10 € +0,88% 07.10./08:13
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
LU1883872332 A2PDAE 11,59 € 11,13 €
Werte im Artikel
14,52 plus
+1,04%
11,40 plus
+0,88%
14,48 plus
+0,49%
101,46 plus
+0,40%
160,60 plus
0,00%
115,94 minus
-0,16%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
München 11,40 € +0,88%  08:13
Berlin 11,40 € +0,88%  08:13
Fondsgesellschaft 11,30 € +0,53%  03.10.19
Frankfurt 11,402 € 08:52
  = Realtime
Aktuell
2Pot Hot Stock meldet Verkaufsstart in USA - Vertrieb über 44.000 Shops. 1.513% Cannabis Aktientip nach 50.000% mit Aurora und 294.900% mit Canopy

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