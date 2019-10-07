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Weitere Suchergebnisse zu "AMUNDI LUXEMB.":
AMUNDI LUXEMB. - FRA:New Instruments available on XETRA - 07.10.2019-002
07.10.19 00:00
Xetra Newsboard
The following instruments on XETRA do have their first trading day 07.10.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 07.10.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA X131 XFRA LU1882445569 AMUN.FDS-CN EQ. A UNH.EOA FD00 EQU EUR N CA X133 XFRA LU1882445643 AMUN.FDS-CN EQ. A UNH.DLA FD00 EQU EUR N CA X130 XFRA LU1883306497 AMF-EUR.EQ.S.C. A UH.EOA FD00 EQU EUR N CA X137 XFRA LU1883314244 AMF-EUR.EQ.VAL. A UNH.EOA FD00 EQU EUR N CA X139 XFRA LU1883342377 AMF-PIO.GL.EQ. A UH.EOA FD00 EQU EUR N CA X13Q XFRA LU1883872332 AMF-US PION.FD A UH.EOA FD00 EQU EUR N
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|11,40 €
|11,30 €
|0,10 €
|+0,88%
|07.10./08:13
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|LU1883872332
|A2PDAE
|11,59 €
|11,13 €
Werte im Artikel
14,52
+1,04%
11,40
+0,88%
14,48
+0,49%
101,46
+0,40%
160,60
0,00%
115,94
-0,16%
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|München
|11,40 €
|+0,88%
|08:13
|Berlin
|11,40 €
|+0,88%
|08:13
|Fondsgesellschaft
|11,30 €
|+0,53%
|03.10.19
|Frankfurt
|11,402 €
|-
|08:52
= Realtime
Aktuell
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