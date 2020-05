The following instruments on XETRA do have their first trading day 07.05.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 07.05.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA DE000A254TD7 PCC SE ITV.20/22 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000A289NS4 THUERINGEN LS 2030 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DD5ARL1 DZ BANK CLN E.9917 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DFK0AA6 DZ BANK IS.A1368VAR BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DK0WY85 DEKA FESTZINS ANL 20/35 BD00 BON EUR N CA XFRA FR0013512233 KLEPIERRE 20/29 MTN BD00 BON EUR N CA XFRA FR0013512381 KERING 20/23 MTN BD00 BON EUR N CA XFRA FR0013512407 KERING 20/28 MTN BD00 BON EUR N CA XFRA FR0013512449 SUEZ 20/35 MTN BD00 BON EUR N CA XFRA US02209SBK87 ALTRIA GRP 20/50 BD01 BON USD N CA XFRA US168863DN50 CHILE 20/32 BD01 BON USD N CA XFRA US713448EZ78 PEPSICO 20/30 BD01 BON USD N CA XFRA US855244BA67 STARBUCKS 20/50 BD01 BON USD N CA XFRA XS1919212081 PURP.PPA-S78 20/60 FLR BD01 BON EUR N CA XFRA XS2170384130 SHELL INTL F 20/24 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA XS2170386853 SHELL INTL F 20/32 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA XS2170601848 GLAXOSM.CAP. MTN 20/28MTN BD02 BON GBP N CA XFRA XS2170609072 GLAXOSM.CAP. MTN 20/35MTN BD02 BON GBP N CA XFRA XS2170609403 GLAXOSM.CAP. MTN 20/23MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS2171210862 LB HESS.-THUER.MTN 20/25 BD02 BON EUR N CA 7LB XFRA BE0003604155 LOTUS BAKER. EQ00 EQU EUR Y CA B7U XFRA CA36352H1001 GALIANO GOLD INC. EQ00 EQU EUR N CA G4O2 XFRA CA74733P2026 QUADRO RESOURCES LTD EQ00 EQU EUR N CA XAL XFRA FR0000033219 ALTAREA S.C.A. EQ00 EQU EUR Y