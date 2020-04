The following instruments on XETRA do have their first trading day 07.04.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 07.04.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA USU88868AF85 T-MOBILE USA 20/30 REGS BD02 BON USD N CA XFRA XS2151069775 LLOYDS BK C. 20/26 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS2153593103 B.A.T.NL FIN 20/24 BD02 BON EUR N CA XFRA XS2153597518 B.A.T.NL FIN 20/28 BD02 BON EUR N CA XFRA XS2154418144 SHELL INTL F 20/24 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS2154418730 SHELL INTL F 20/28 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS2154419118 SHELL INTL F 20/32 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS2154441120 RED ELECTRIC 20/25 BD02 BON EUR N CA XFRA XS2155365641 LEASEPLAN 20/25 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS2155486942 GRENKE FIN. 20/25 MTN BD02 BON EUR N CA MXG1 XFRA AU0000082489 OMNI BRIDGEWAY LTD EQ00 EQU EUR N CA 4GW XFRA CA25470W2067 DISCOV.HARBOUR.RES. NEW EQ00 EQU EUR N CA XIH XFRA FR0004034072 XILAM ANIMAT. INH. EO-,1 EQ00 EQU EUR Y CA E8TN XFRA FR0013240934 EUROBIO SCIEN.INH.EO -,32 EQ00 EQU EUR Y CA SR42 XFRA MHY7546A1304 SCORPIO BULKERS DL-,01 EQ00 EQU EUR N CA 5UR XFRA US75513E1010 RAYTHEON TECH. CORP. -,01 EQ00 EQU EUR Y