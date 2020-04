The following instruments on XETRA do have their first trading day 07.04.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 07.04.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA DE000A254PQ7 K.F.W.ANL.V.20/2029 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000A254PR5 KRED.F.WIED.20/40 MTN BD00 BON EUR N CA XFRA DE000A289RA3 KRED.F.WIED.20/50 MTN BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB4Y02 LB.HESS.-THR. PF. 22 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000NLB3AH6 NORDLB 20/26 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000NLB3AJ2 NORDLB 20/27 BD00 BON EUR N CA XFRA DE0001789253 SACHSEN SCHAT.20/25S126 BD01 BON EUR N CA XFRA USU07181AZ08 BAXTER INTL 20/30 REG.S BD01 BON USD N CA XFRA USU88868AB71 T-MOBILE USA 20/40 REGS BD01 BON USD N CA XFRA USU88868AC54 T-MOBILE USA 20/50 REGS BD01 BON USD N CA XFRA USU88868AD38 T-MOBILE USA 20/25 REGS BD01 BON USD N CA XFRA USU88868AE11 T-MOBILE USA 20/27 REGS BD01 BON USD N CA XFRA US035240AS95 ANH.-BU.INB. 20/40 BD02 BON USD N CA XFRA US035240AT78 ANH.-BU.INB. 20/50 BD02 BON USD N CA XFRA US035240AU42 ANH.-BU.INB. 20/60 BD02 BON USD N CA XFRA US29446MAD48 EQUINOR 20/25 BD02 BON USD N CA XFRA US29446MAE21 EQUINOR 20/27 BD02 BON USD N CA XFRA US29446MAF95 EQUINOR 20/30 BD02 BON USD N CA XFRA US29446MAG78 EQUINOR 20/40 BD02 BON USD N CA XFRA US29446MAH51 EQUINOR 20/50 BD02 BON USD N CA XFRA US44891CBK80 HYUNDAI CAP. 20/25 MTN BD02 BON USD N CA XFRA US44891CBL63 HYUNDAI CAP. 20/30 MTN BD02 BON USD N CA XFRA US928563AD71 VMWARE 20/25 BD02 BON USD N CA XFRA US928563AF20 VMWARE 20/27 BD02 BON USD N