The following instruments on XETRA do have their first trading day 07.02.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 07.02.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA 8KR XFRA US48251K1007 KKR REAL EST.FIN.TR. -,01 EQ00 EQU EUR N CA LT4 XFRA US53635D2027 LIQUIDIA TECH. DL-,001 EQ00 EQU EUR N CA MO7R XFRA US6153943013 MOOG INC. CL. B DL 1 EQ00 EQU EUR N CA NW7 XFRA US6677461013 NORTHWEST PIPE CO. DL-,01 EQ00 EQU EUR N CA OSB XFRA US6802771005 OLD SECOND BANCORP INC. EQ00 EQU EUR N CA OP7 XFRA US6840001027 OPUS BANK EQ00 EQU EUR N CA 90S1 XFRA US78418A5056 SG BLOCKS INC. DL-,01 EQ00 EQU EUR N CA UFP XFRA US9026731029 UFP TECHS INC. DL-,01 EQ00 EQU EUR N