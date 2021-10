The following instruments on XETRA do have their first trading day 06.12.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 06.12.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA CH0461238906 SWISS LIFE H 19/25 BD00 BON CHF N CA XFRA CH0461238914 SWISS LIFE H 19/29 BD00 BON CHF N CA XFRA DE000CZ45VE1 COBA 19/21 VAR S.942 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0VW0 DZ BANK IS.A1246 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0VX8 DZ BANK IS.A1247 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DK0T0Y6 DEKA MTN SERIE 7688 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB37H2 LB.HESS.THR.CARRARA12B/19 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB37P5 LB.HESS.-THR.ZI.DI.12A/19 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB4YC3 LB.HESS.-THR. IHS 19/27 BD00 BON USD N CA XFRA DE000HLB4YD1 LB.HESS.-THR. IHS 19/29 BD01 BON USD N CA XFRA US254687EB89 WALT DISNEY 19/35 BD01 BON USD N CA XFRA US89236TDQ58 TOYOTA MOTOR CRED 2022FLR BD01 BON USD N CA XFRA US89236TED37 TOYOTA MOTOR CRED 2022FLR BD01 BON USD N CA XFRA US89236TEN19 TOYOTA MOTOR CRED18/23FLR BD01 BON USD N CA XFRA USJ4706DGT12 MIT.UFJ LEASE+FIN. 17/22 BD01 BON USD N CA XFRA USY3815NBA82 HYUNDAI CAP.SVCS 18/23MTN BD01 BON USD N CA XFRA XS0165483164 HBOS CAP.FDG 03/UND. BD01 BON USD N CA 7MZA XFRA XS0803109270 MIZUHO FIN.GRP KY 12/22 BD01 BON USD N CA XFRA XS1668531335 PHOENIX LEAD 17/UND. BD02 BON USD N CA XFRA XS1793255198 SOFTBANK GROUP 18/28 BD02 BON USD N CA XFRA XS1793296465 TRAFIGURA FDG 18/23 MTN BD02 BON USD N CA XFRA XS1954963580 YUZH.PRO.CO. 19/24 BD02 BON USD N CA XFRA XS1981202861 JSW STEEL 19/24 BD02 BON USD N CA XFRA XS2083139837 FORD MOTO.CR 19/24 MTN BD02 BON AUD N