The following instruments on XETRA do have their first trading day 06.11.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 06.11.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA AT0000A2APZ1 ERSTE GR.BK. 19/26 MTN BD00 BON EUR N CA XFRA DE000A255DG1 CAMPUS BORNH IHS 19/22 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0UL5 DZ BANK IS.A1203 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DD5AND7 DZ BANK CLN E.9808 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0U40 DZ BANK IS.A1221 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DK0T0P4 DEKA MTN IS.S.7679 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB36X1 LB.HESS.THR.CARRARA11A/19 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB36Z6 LB.HESS.THR.CARRARA11C/19 BD01 BON EUR N CA XFRA FR0013456472 BATIGERE 19/41 BD01 BON EUR N CA XFRA US89236TGP49 TOYOTA M.CRD 19/20 FLRMTN BD01 BON USD N CA XFRA USG82016AK57 SIN.G.O.D.18 19/24 REGS BD01 BON USD N CA XFRA USG82016AM14 SIN.G.O.D.18 19/49 REGS BD01 BON USD N CA XFRA XS2077586712 DAIMLER CDA 19/22 MTN BD01 BON NOK N CA XFRA XS2078405722 COLGATE-PALM 19/21 BD01 BON EUR N CA XFRA XS2078409716 COLGATE-PALM 19/39 BD02 BON EUR N CA XFRA XS2078681918 MB AUSTR.PAC 19/22 MTN BD02 BON AUD N CA XFRA XS2078691636 DAIM INT.FI.19/24 MTN BD02 BON GBP N CA 0XM1 XFRA CA64913E1016 NEW WAVE ESPORTS CORP. EQ00 EQU EUR N CA 0XD XFRA CA75624R1082 RECONN.ENERGY AFRICA EQ00 EQU EUR N CA 1RZ XFRA SG9999019087 GRINDROD SHIPPING HLDGS EQ00 EQU EUR N CA SSB XFRA US40624Q2030 HALLMARK FINL SVCS NEW EQ00 EQU EUR N CA TPMR XFRA US8902607063 TONIX PHARMA. DL-,001 EQ00 EQU EUR N CA 0XQ XFRA US92827K3014 VIRTRA INC. DL -,0001 EQ00 EQU EUR N