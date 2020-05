The following instruments on XETRA do have their first trading day 06.05.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 06.05.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA 4UBK XFRA IE00BJXT3B87 UBSIETFMSUSSCRS ADLD EQ00 EQU EUR Y CA 4UBI XFRA IE00BJXT3C94 UBSIETFMSUSSCRS ADLA EQ00 EQU EUR Y CA 1HQ XFRA PLTSQGM00016 TEN SQUARE GAMES ZY-,10 EQ00 EQU EUR N CA KT0B XFRA SE0014186656 NETENT AB B EQ00 EQU EUR N CA BRD XFRA US1055321053 BRASKEM PFD ADR/2 O.N. EQ00 EQU EUR N CA J5L1 XFRA US45817G2012 INTELLICHECK MOBI.DL-,001 EQ00 EQU EUR N CA 2Q3 XFRA US6544051096 9 METERS BIOPHARM.DL-,001 EQ00 EQU EUR N