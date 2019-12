The following instruments on XETRA do have their first trading day 05.12.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 05.12.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA XS1974522853 COUNTRY GARD 19/24 BD02 BON USD N CA XFRA XS1974522937 COUNTRY GARD 19/26 BD02 BON USD N CA EOAD XFRA XS2091216205 E.ON SE MTN 19/22 BD02 BON EUR N CA XFRA XS2091666748 AT + T 19/50 BD02 BON USD N CA CK1 XFRA AU0000068579 RAREX LTD EQ00 EQU EUR N CA KDMB XFRA CA37640A3038 GLACIER LAKE RES EQ00 EQU EUR N CA 4MMN XFRA CA59407U1084 MICH RES LTD EQ00 EQU EUR N CA SEAD XFRA LU1645386308 UBS-JPM US EM D.B1-5ADHEO EQ01 EQU EUR Y CA 4AZ XFRA SE0011973940 AZELIO AB EQ01 EQU EUR N CA 0VV XFRA US92556H1077 VIACOMCBS INC. CL.A EQ01 EQU EUR N CA 0VVB XFRA US92556H2067 VIACOMCBS INC. CL.B EQ01 EQU EUR Y