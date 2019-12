The following instruments on XETRA do have their first trading day 04.12.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 04.12.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA DE000A2YPFX3 PCC SE ITV.19/24 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000A2YPFY1 PCC SE ITV.19/25 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000CZ45VC5 COBA 19/26 S.940 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0VU4 DZ BANK IS.A1244 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DK0VN06 DEKA DL FESTZINS 19/21 BD01 BON USD N CA XFRA DE000DK0VN14 DEKA NK FESTZINS 19/21 BD01 BON NOK N CA XFRA DE000HLB37G4 LB.HESS.THR.CARRARA12A/19 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB37J8 LB.HESS.THR.CARRARA12C/19 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB37L4 LB.HESS.THR.CARRARA12D/19 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000LB13EU3 LBBW STUFENZINS 19/24 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000LB13EV1 LBBW STUFENZINS 19/25 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000LB13EW9 LBBW STUFENZINS 19/26 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000LB13EX7 LBBW STUFENZINS 19/27 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000LB13EY5 LBBW STUFENZINS 19/28 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000LB13EZ2 LBBW STUFENZINS 19/29 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000LB13F04 LBBW STUFENZINS 19/30 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000LB13FN5 LBBW NK STUFENZINS 19/21 BD01 BON NOK N CA XFRA DE000LB13F20 LBBW STUFENZINS 19/34 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000SLB8353 LDSBK.SAAR IHS S.835 BD02 BON EUR N CA XFRA FR0013465424 ELECT.FRANCE 19/49 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA US161175BT05 CH.COM./CORP 19/50 BD02 BON USD N CA XFRA XS2078674467 EMIS FIN. 19/23 MTN BD02 BON USD N CA XFRA XS2082324364 BARCLAYS 19/25 FLR MTN BD02 BON EUR N CA YS6N XFRA CA09629B1076 BLUESKY DIGITAL ASSETS EQ00 EQU EUR N