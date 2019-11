Weitere Suchergebnisse zu "Instrument":

The following instruments on XETRA do have their first trading day 04.11.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 04.11.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA DE000DDA0U08 DZ BANK IS.A1217 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0U16 DZ BANK IS.A1218 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DK0T0M1 DEKA MTN IS.S.7677 BD00 BON EUR N CA XFRA FR0013459047 BPCE 19/26 MTN BD00 BON EUR N CA XFRA US23291KAG04 DH EUR.F.II 19/24 BD00 BON USD N CA XFRA US23291KAH86 DH EUR.F.II 19/29 BD00 BON USD N CA XFRA US693475AY16 PNC FINL SVC 19/24 BD01 BON USD N CA XFRA XS2076169668 SEB 19/UND. FLR MTN BD01 BON USD N CA XFRA XS2077546682 E.ON SE MTN 19/31 BD01 BON EUR N CA MB8A XFRA SE0013121340 MOBERG PHARMA AB EQ00 EQU EUR N CA UDJP XFRA US03815U3005 APPLIED DNA DL-,0001 EQ00 EQU EUR N CA XFRA US91734M1036 US ECOLOGY PARENT DL-01 EQ00 EQU EUR N