The following instruments on XETRA do have their first trading day 04.05.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 04.05.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA DE000A2GSR47 WI BANK HESS IS.20/27 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000A2M28U0 DAIMLER INTL F. TR.161 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DD5ARF3 DZ BANK CLN E.9912 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0ZD1 DZ BANK IS.A1353 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DD5ARG1 DZ BANK CLN E.9913 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DD5ARH9 DZ BANK CLN E.9914 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DD5ARJ5 DZ BANK CLN E.9915 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DK0T1Q0 DEKA MTN IS.S.7714 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DK0T1R8 DEKA MTN IS.S.7715 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB2TG8 LB.HESS.THR.CARRARA05A/20 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB2TJ2 LB.HESS.THR.CARRARA05C/20 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB2TK0 LB.HESS.THR.CARRARA05D/20 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB2TR5 LB.HESS.THR.CARRARA05F/20 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB2TS3 LB.HESS.THR.CARRARA05G/20 BD01 BON EUR N CA XFRA ES0000101966 MADRID COMUN 20/27 BD02 BON EUR N CA XFRA NO0010819725 AXACTOR 18-21 FLR BD02 BON EUR N CA XFRA US191216CU25 COCA-COLA CO 20/27 BD02 BON USD N CA XFRA US191216CV08 COCA-COLA CO 20/30 BD02 BON USD N CA XFRA US191216CW80 COCA-COLA CO 20/40 BD02 BON USD N CA XFRA US844741BH05 SOUTHW.AIRL 20/23 BD02 BON USD N CA XFRA US844741BJ60 SOUTHW.AIRL 20/25 BD02 BON USD N CA XFRA XS2167003685 CITIGROUP 20/26 FLR MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS2168285000 CO. RABOBANK 20/28 FLR BD02 BON EUR N CA XFRA XS2168629967 HEINEKEN 20/33 MTN BD02 BON EUR N