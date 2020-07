The following instruments on XETRA do have their first trading day 03.07.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 03.07.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA LDAX XFRA LU2090062436 MUL-LYX.DAX DR EOD EQ01 EQU EUR Y CA LVDX XFRA LU2090062600 MUL-LYX.D.L.DAX EOD EQ01 EQU EUR Y CA ESTE XFRA LU2090063160 MUL-L.EA.E.E.R. EOD EQ01 EQU EUR Y CA LTWA XFRA LU2090063327 MUL-L.M.TAIWAN EOD EQ01 EQU EUR Y CA 52X XFRA SE0014401014 MAGLE CHEMOSWED HOLDING EQ01 EQU EUR N CA 52Q XFRA SE0014401121 AEGIRBIO AB EQ01 EQU EUR N CA EK7A XFRA US00850M1027 AGRICULT.BK H.ADR/25 YC 1 EQ01 EQU EUR N CA 9AG1 XFRA US00851L1035 AGORA INC. SP.ADS/4 CL.A EQ01 EQU EUR N CA 15R XFRA US55955D1000 MAGNITE INC. DL-,00001 EQ01 EQU EUR N CA 6NIQ XFRA US6090112003 MONAKER GROUP DL-,00001 EQ01 EQU EUR N CA C9DP XFRA LU2012959123 FAM PRaeMIENSTR. REOD FD00 EQU EUR N