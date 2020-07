The following instruments on XETRA do have their first trading day 03.07.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 03.07.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA XS2199266003 BAYER AG 20/27 BD01 BON EUR N CA XFRA XS2199266268 BAYER AG 20/30 BD01 BON EUR N CA XFRA XS2199266698 BAYER AG 20/32 BD01 BON EUR N CA XFRA XS2199272662 JORDANIEN 20/30 REGS BD01 BON USD N CA XFRA XS2199484929 SPAREBKN V B 20/27 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA XS2199597456 VERTICAL MID REGS 20/27 BD01 BON EUR N CA XFRA XS2199597613 VERTICAL MID REGS 20/27 BD01 BON EUR N CA XFRA XS2199719233 BNG BK 20/35 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA XS2200150766 CAIXABANK 20/26 FLR MTN BD01 BON EUR N CA 3H8B XFRA CA0215503065 ALTO VENTURES LTD EQ00 EQU EUR N CA 2EYA XFRA CA09076N1096 BINOVI TECHNOLOGIES CORP. EQ00 EQU EUR N CA MWG XFRA CA4576375022 INMED PHARMACEUT. EQ00 EQU EUR N CA 4X8 XFRA CA92536G1046 VERTEX RESOURCE EQ01 EQU EUR N CA 05EA XFRA CA95640X1033 WEST VAULT MINING INC. EQ01 EQU EUR N CA 6FLA XFRA KYG7956A1094 SEAZEN GROUP LTD. HD-,001 EQ01 EQU EUR N CA USUP XFRA LU0950674928 UBS-ETF-MSCI PAC.S.R.AADL EQ01 EQU EUR Y CA LGQK XFRA LU1220245556 MUL-LYX.MSCI PC.EX JP.D EQ01 EQU EUR Y CA D100 XFRA LU1650492256 MUL-LYXOR FTSE 100 LS D EQ01 EQU EUR Y CA RUSL XFRA LU1923627332 MUL-LYX.MSCI RUSSI.DIS.LS EQ01 EQU EUR Y CA E6BR XFRA LU2082996385 LIF-600 BAS.RE. EOD EQ01 EQU EUR Y CA LYX4 XFRA LU2082996542 LIF-600 CHEMIC. EOD EQ01 EQU EUR Y CA EHLT XFRA LU2082997516 LIF-600 HEALTH. EOD EQ01 EQU EUR Y CA OIGS XFRA LU2082998167 LIF-600 OIL+G. EOD EQ01 EQU EUR Y CA LUTL XFRA LU2082999215 LIF-600 UTILIT. EOD EQ01 EQU EUR Y