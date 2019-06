Weitere Suchergebnisse zu "Instrument":

The following instruments on XETRA do have their first trading day 03.06.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 03.06.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA DE000A2YNQR7 LLOYDS FONDS AG WD19/22 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB32E0 LB.HESS.-THR.ZI.DI.06A/19 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB32U6 LB.HESS.THR.IS.06A/19 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000LB2CHC6 LBBW GM-FLOATER 19/27 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000LB2CHD4 LBBW GM-FLOATER 19/25 BD00 BON EUR N CA XFRA IT0005371247 ITALIEN 19/21 ZO BD00 BON EUR N CA XFRA MT0002041219 TIMBER.SECU. 18/28 BD00 BON EUR N CA XFRA US57636QAL86 MASTERCARD 19/49 BD00 BON USD N CA XFRA US57636QAM69 MASTERCARD 19/29 BD00 BON USD N CA XFRA XS1843434793 ILL.TOOL WOR 19/31 BD00 BON EUR N CA XFRA XS1843435170 ILL.TOOL WOR 19/27 BD00 BON EUR N CA XFRA XS1843435253 ILL.TOOL WOR 19/24 BD00 BON EUR N CA XFRA XS2008290426 HSBC BANK 19/21 FLR MTN BD00 BON EUR N CA MJD6 XFRA BMG4953J1751 IR RES LTD HD -,40 EQ00 EQU EUR N CA WBAN XFRA DE000A2TSLZ0 WILD BUNCH AG N.NOT. O.N. EQ00 EQU EUR Y CA FEEM XFRA IE00BD5KGK77 IM-I.GS EQU.FAC.I.EM A.DL EQ00 EQU EUR Y CA SMLW XFRA IE00BFG1RG61 IM-I.G.SACHS EQ.FA.I.WO.A EQ00 EQU EUR Y CA SMLU XFRA IE00BMW3NY56 IM-I.G.SACHS EQ.FA.I.EU.A EQ00 EQU EUR Y CA KOK XFRA JP3297000006 KOKUYO CO. LTD EQ00 EQU EUR N CA EMSM XFRA IE00B3DWVS88 IM-I.MSCI EMERGING MKTS A EQ01 EQU EUR Y CA P500 XFRA IE00B3YCGJ38 I.M.-I.S+P 500 UETF A EQ01 EQU EUR Y CA SMLD XFRA IE00B8CJW150 IM-I.MO.US EN.IN.MLP D EQ01 EQU EUR Y CA SMLP XFRA IE00B94ZB998 IM-I.MO.US EN.IN.MLP A EQ01 EQU EUR Y CA SMLN XFRA IE00BPRCH686 IM-I.JPX-NIKKEI 400A EQ01 EQU EUR Y