The following instruments on XETRA do have their first trading day 03.04.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 03.04.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA XS2153406868 TOTAL CA.INT 20/27 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS2153459123 ROY.SCHIPHOL 20/29 MTN BD02 BON EUR N CA 25Y XFRA CA03835D1069 APPRECIATED MEDIA HLDGS EQ00 EQU EUR N CA 36E XFRA CA36168Q1046 GFL ENVIRONM.(SUB.VT.SH.) EQ00 EQU EUR N CA 5RE XFRA CA84281U1075 SOUTHERN EMPIRE RES.CORP. EQ00 EQU EUR N CA OA41 XFRA DK0061277894 EAC INVEST AS NAM. DK 350 EQ00 EQU EUR Y CA T1EU XFRA IE00BLCH1X54 IM2-US T.BD0-1Y HGDDLA EQ00 EQU EUR Y CA AILA XFRA US0091262024 AIR LIQUIDE ADR 1/5/EO 11 EQ00 EQU EUR N CA 47I XFRA US03966V1070 ARCONIC ROLL.PROD. DL-,01 EQ00 EQU EUR Y CA LMNA XFRA US1206132037 BUNKER HILL MNG NEW EQ00 EQU EUR N CA FPE4 XFRA US35952Q1067 FUCHS PETRO.(UNSP.ADR)1/4 EQ00 EQU EUR N CA 48Z XFRA US4432011082 HOWMET AEROSPACE DL-,01 EQ00 EQU EUR Y CA IXD2 XFRA US4557931098 IND.D.D.TEXT.UNSP.ADR 1/2 EQ00 EQU EUR N CA PPXB XFRA US4920891078 KERING.UNSP.ADR 1/10 EO 4 EQ00 EQU EUR N CA 51L XFRA US50186A1088 LGL GROUP INC. EQ00 EQU EUR N CA RHMB XFRA US76206K1079 RHEINMETALL (UNSP.ADR)1/5 EQ00 EQU EUR N CA SEJU XFRA US7865841024 SAFRAN UNSPONS.ADR 1/4 EQ00 EQU EUR N CA SNDB XFRA US80687P1066 SCHNEIDER ELECTR.ADR/1/5 EQ00 EQU EUR N CA SEBX XFRA US8305053014 SKAND.ENSK. SP.ADR/1 A EQ00 EQU EUR N CA SY1U XFRA US87155N1090 SYMRISE AG INH. ADR 1/4 EQ00 EQU EUR N CA SQUA XFRA US9273201015 VINCI SA EO 2,50 ADR 1/4 EQ01 EQU EUR N