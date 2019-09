Weitere Suchergebnisse zu "Instrument":

The following instruments on XETRA do have their first trading day 02.09.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 02.09.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA DE000A2GSR05 WI BANK HESS IS.19/24 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000A2NBKK3 DT.PFBR.BANK MTN.35325 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000MHB24J4 MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1839 BD00 BON EUR N CA XFRA FI4000391529 FINNLD 19/24 BD00 BON EUR N CA XFRA FR0013444841 STE GENERALE 19/21FLR MTN BD00 BON EUR N CA XFRA US05946KAG67 BBVA SA 19/UND. FLR BD01 BON USD N CA XFRA US298785HZ29 EIB 19/22 BD01 BON USD N CA XFRA XS2010044977 NGG FINANCE 19/79 FLR BD01 BON EUR N CA XFRA XS2010045511 NGG FINANCE 19/82 FLR BD01 BON EUR N CA XFRA XS2049707180 BK NOVA SCOT 19/26 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS2049767598 CASTELLUM AB 19/26 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS2049769297 MOLNLYCKE HL 19/29 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS2049823680 SAMHALLSBYG. 19/26 MTN BD02 BON EUR N CA EIB7 XFRA IE00BGJWWT11 IMII-EUR.G.BD57 EOD EQ00 EQU EUR Y CA EIB5 XFRA IE00BGJWWV33 IMII-EUR.G.BD35 EOD EQ00 EQU EUR Y CA EIBX XFRA IE00BGJWWW40 IMII-EUR.G.B710 EOD EQ00 EQU EUR Y CA EIBB XFRA IE00BGJWWX56 IMII-EUR.GOV.BD EOD EQ00 EQU EUR Y CA EIB3 XFRA IE00BGJWWY63 IMII-EU.G.B.1-3 EOD EQ00 EQU EUR Y CA SNA2 XFRA IE00BK95B138 ISHS DL TREASURY BD DL D EQ00 EQU EUR Y CA XSP XFRA KYG211901064 CHINA SCE GRP HLDGS REGS EQ01 EQU EUR N CA USTP XFRA LU1965301184 OSSIAM US STEEPER UE1CDL EQ01 EQU EUR Y CA 7EYA XFRA US30233M5031 EYEGATE PHARMACEUT.DL-,01 EQ01 EQU EUR N CA 7SL2 XFRA US86803X2045 SUNWORKS INC. DL-,001 EQ01 EQU EUR N