The following instruments on XETRA do have their first trading day 02.06.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 02.06.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA AT0000A2GLA0 WIENERBERGER 20/25 BD00 BON EUR N CA XFRA CH0545766534 NORDEA BANK 20/26 MTN BD00 BON CHF N CA XFRA DE000A254RV3 PUBLITY AG ANL.20/25 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000A289CW9 CHRISTBUSCH NRA 20/23 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000A289J74 SAARLAND LSA.R.3 20/25 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000A2TSDY0 DZ HYP PF.R.1218 MTN BD00 BON EUR N CA XFRA DE000CZ45V25 COBA FIX-RESET 20/30 SUB. BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB4ZV0 LB.HESS.THR. IHS 20/25 BD00 BON EUR N CA XFRA FR0013515806 FRANKREICH 20/40 O.A.T. BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB4ZW8 LB.HESS.THR. IHS 20/26 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000LB13MV4 LBBW STUFENZINS 20/22 BD01 BON EUR N CA XFRA FR0013516051 ESSILORLUXO. 20/24 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA FR0013516069 ESSILORLUXO. 20/26 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA FR0013516077 ESSILORLUXO. 20/28 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA FR0013516176 AXA EUR SCF 20/40 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA FR0013516184 CREDIT AGRI. 20/30 MTNFLR BD01 BON EUR N CA XFRA US571903BE27 MARRIOTT INT 20/30 FF BD01 BON USD N CA XFRA US71647NBG34 PETROBR.G.F. 20/50 BD01 BON USD N CA XFRA US912828ZS21 USA 20/27 BD01 BON USD N CA XFRA US912828ZT04 USA 20/25 BD01 BON USD N CA XFRA DE000LB13MY8 LBBW SZA NH 20/22 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000LB13MZ5 LBBW SZA NH 20/23 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000LB13N53 LBBW STUFENZINS 20/22 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000NLB3BC5 NORDLB IHS 20/26 BD02 BON EUR N