The following instruments on XETRA do have their first trading day 01.04.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 01.04.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA BE6320934266 ANHEU.-BUSCH 20/27 MTN BD00 BON EUR N CA XFRA BE6320935271 ANHEU.-BUSCH 20/32 MTN BD00 BON EUR N CA XFRA BE6320936287 ANHEU.-BUSCH 20/40 MTN BD00 BON EUR N CA XFRA DE000A254PS3 KRED.F.WIED.20/25 MTN BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0X05 DZ BANK IS.A1307 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0X13 DZ BANK IS.A1308 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0YG7 DZ BANK IS.A1322 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0YQ6 DZ BANK IS.A1330 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DK0T1B2 DEKA MTN IS.S.7701 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB2SW7 LB.HESS.THR.CARRARA04A/20 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB2SX5 LB.HESS.THR.CARRARA04B/20 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB4YW1 LB.HESS.THR. IHS 20/30 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB4YX9 LB.HESS.THR. IHS 20/30 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000NLB3AG8 NORDLB 20/30 BD01 BON EUR N CA XFRA USU07181AY33 BAXTER INTL 20/25 REG.S BD01 BON USD N CA XFRA US053332AZ56 AUTOZONE 20/30 BD02 BON USD N CA XFRA US38141GXJ83 GOLDM.S.GRP 20/25 BD02 BON USD N CA XFRA US437076CA82 HOME DEPOT 20/27 BD02 BON USD N CA XFRA US437076CB65 HOME DEPOT 20/30 BD02 BON USD N CA XFRA US437076CC49 HOME DEPOT 20/40 BD02 BON USD N CA XFRA US437076CD22 HOME DEPOT 20/50 BD02 BON USD N CA XFRA US4581X0DL95 I.A.D.B 20/25 MTN BD02 BON USD N CA XFRA US681919BC93 OMNICOM GRP 20/30 BD02 BON USD N CA XFRA US68389XBT19 ORACLE 20/25 BD02 BON USD N