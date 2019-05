The following instruments on XETRA do have their last trading day on 31.05.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 31.05.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA AU3CB0221448 EXPORT DEV CND 2019 BD00 BON AUD N CA XFRA DE000A14J3H3 BERLIN, LAND LSA15/19A467 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB09C2 LB.HESS.THR. IHS 15/23 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB09H1 LB.HESS.THR. IHS 15/23 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000NRW0ER2 LAND NRW SCH.R.1196 VAR BD00 BON EUR N CA XFRA DE000SLB6050 LDSBK.SAAR IHS S.605 BD00 BON EUR N CA XFRA US064159EX02 BK NOVA SCOTIA 2019 BD00 BON USD N CA XFRA DE000LB01X97 LBBW OPF 15/19 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA DE000NLB1K82 NORDLB EINBECK ZINS 13/19 BD02 BON EUR N CA ABC XFRA DK0061111739 ABACUS MEDICINE AS EO-,05 EQ00 EQU EUR Y CA TFS XFRA GG00B1RMC548 TETRAGON FINL GRP DL-,001 EQ01 EQU EUR N CA UIG2 XFRA DE0009767418 PEH-UI-FD VALUE STRATEGIE FD00 EQU EUR N CA FK8Y XFRA DE0009786152 NASPA-EUROPAF.DEKA FD00 EQU EUR N