The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.10.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.10.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA AT000B043088 UNICR.BK AUS.13-19 FLR 70 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000A1A6CW0 DZ HYP OE.PF.R.601 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000BLB6UZ3 BAY.LDSBK.IS. 18/26 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DG4T8J4 DZ BANK IS.A685 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DG4T8K2 DZ BANK IS.A686 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DG4UCN7 DZ BANK IS.A809 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB2DP3 LB.HESS.THR.CARRARA11C/15 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB4AF6 LB.HESS.THR.CARRARA11B/16 BD00 BON EUR N CA MOHH XFRA FR0011485051 LVMH 13/19 MTN BD00 BON EUR N CA XFRA US032511BN64 ANADARKO PET. 2026 BD00 BON USD N CA XFRA CA775109AN10 ROGERS COMMUNIC. 2019 BD01 BON CAD N CA XFRA DE000A13SKY9 NIEDERS.SCH.A.14/19 A.844 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0M99 DZ BANK IS.A1027 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB3U98 LB.HESS.THR.CARRARA11C/18 BD01 BON EUR N CA XFRA US676167BT51 OESTERR.K.BK 16/19 FLR BD01 BON USD N CA XFRA USP1342SAC00 BCO INTL.D.P. 10/20 REGS BD01 BON USD N CA XFRA XS1315160702 KRED.F.WIED.15/19 MTN RB BD01 BON BRL N CA XFRA XS1711293461 KRED.F.WIED.17/27 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HSH4VH5 HCOB SPF14/19 VAR BD02 BON EUR N CA EF8M XFRA EU000A1G0DF9 EFSF 15/19 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA US345397WY53 FORD MOTOR CRED. 14/19 BD02 BON USD N CA FTED XFRA US685218AC36 ORANGE 16/19 BD02 BON USD N CA B2NP XFRA XS0463097237 BNG BK 09/19 MTN BD02 BON EUR N CA 7AAD XFRA XS1084287322 APERAM 14/21 CV BD02 BON USD N