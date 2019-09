The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.09.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.09.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA T1LA XFRA AT0000A19SB5 S IMMO 14-19 MTN 2 BD00 BON EUR N CA XFRA CH0223311959 GLARNER KANT.BK 13-19 BD00 BON CHF N CA XFRA CH0239193169 NORDEA BK 14-19 MTN BD00 BON CHF N CA XFRA DE000A1A6CS8 DZ HYP PF.R.270 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB2DL2 LB.HESS.THR.CARRARA11A/15 BD00 BON EUR N CA XFRA XS0836360254 ELISA OYJ 12/19 BD00 BON EUR N CA XFRA US37045XBP06 GM FINANCIAL 16/19 BD01 BON USD N CA XFRA US565849AN67 MARATHON OIL 2020 BD01 BON USD N CA IZ2K XFRA XS0101698289 ING BK NV 99/19 FLR MTN BD01 BON EUR N CA VLMB XFRA XS0838968849 METSO CORP. 12/19 MTN BD01 BON EUR N CA PEPQ XFRA US713448DJ46 PEPSICO INC. 16/19 BD02 BON USD N CA XFRA US713448DK19 PEPSICO INC. 16/19 FLR BD02 BON USD N CA XFRA USU42832BP66 HP ENTERPRISE 17/19 REGS BD02 BON USD N CA XFRA XS1113240268 BK OF COMMUNICATIONS14/24 BD02 BON USD N CA XFRA XS1114720680 WESTPAC SEC.NZ 14/19 MTN BD02 BON NZD N CA XCAN XFRA FR0013208295 CREDIT AGRI. 16/19 ZO CV EQ00 EQU EUR N CA OD6S XFRA DE0005153613 WARBURG-PRIVATCONSULT-FDS FD00 EQU EUR N CA HG43 XFRA DE000A0M0341 VERMOEGENSDEPOT PRIVAT 50 FD00 EQU EUR N