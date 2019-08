The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.08.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.08.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA DE000DG4UBM1 DZ BANK IS.C121 17/29 BD00 BON EUR N CA XFRA XS0823954580 CARGILL 12/19 MTN BD00 BON EUR N CA BA3G XFRA DE0001143683 BUNDANL. KPS 4.9.19 BD01 BON EUR N CA XFRA XS0967299016 AMER.HONDA F. 13/19 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA DE000NLB1HQ6 NORDLB 2 PH.BD.31/12 BD02 BON EUR N CA TRVU XFRA XS0443469316 CITIGROUP INC. 09/19 MTN BD02 BON EUR N CA SGEU XFRA XS0449487619 STE GENERALE 09/UND. FLR BD02 BON EUR N CA XFRA XS1809930453 DT.BANK IS. 19/23 AD BD02 BON AUD N CA LH4B XFRA DE0008471780 AL TRUST EURO DEFENSIV FD00 EQU EUR N