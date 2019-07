The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.07.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.07.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA CH0146698425 EIB EUR. INV.BK 12/19 BD00 BON CHF N CA XFRA DE000A1K0SZ0 BRANDENBURG LSA 12/19 VAR BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DK0LE09 DEKA USD FESTZINS 17/19 BD00 BON USD N CA XFRA DE000HLB5EF5 LB.HESS.THR.CARRARA08A/17 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB5EL3 LB.HESS.THR.CARRARA08D/17 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HSH6KN1 HCOB FZ 7 17/19 BD01 BON EUR N CA XFRA FR0013196094 AGENCE FSE DEV. 16/19 MTN BD01 BON USD N CA APCR XFRA US037833CA68 APPLE 16/19 FLR BD01 BON USD N CA TRVB XFRA XS0197646218 CITIGROUP INC. 04/19 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA XS1849559205 CIRSA FIN. 18/23 FLR REGS BD01 BON EUR N CA XFRA FR0011302793 VALLOUREC 12/19 BD02 BON EUR N CA XFRA US037833CB42 APPLE 16/19 BD02 BON USD N CA XFRA XS1172297696 VTG FINANCE 15/UND. FLR BD02 BON EUR N CA DJEY XFRA LU0224575943 ALLIANZ E.MKTS EQ.D.AEO FD00 EQU EUR N