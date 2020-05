The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.05.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.05.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA DSNY XFRA XS1197037515 DANSKE BK 15/20 MTN BD02 BON EUR N CA A2BC XFRA XS1241945473 ABN AMRO BANK 15/20 MTN BD02 BON USD N CA 4N28 XFRA LI0026536305 LGT SEL.EQ.A./P.E.J.DL B FD00 EQU EUR N