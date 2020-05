The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.05.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.05.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA ANBB XFRA AU3CB0230100 A.N.Z. BKG GRP 2020 TCD BD00 BON AUD N CA XFRA CH0120096398 DT. BAHN FIN. 10-20 MTN BD00 BON CHF N CA XFRA DE000DG4T6L4 DZ BANK IS.A621 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DG4T6P5 DZ BANK IS.A624 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000SLB5920 LDSBK.SAAR IHS S.592 BD00 BON EUR N CA CGMB XFRA FR0012821932 CAPGEMINI 15-20 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB2D41 LB.HESS.THR.CARRARA12C/15 BD01 BON EUR N CA XFRA FR0010199927 SNCF 05/20 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA US65559CAA99 NORDEA BK 19/UND.FLR MTN BD01 BON USD N CA XFRA XS0220743776 CJSC DEV.BK KAZAKHS. 2020 BD01 BON USD N CA XFRA XS1238254624 DZ BANK IS.A512 DL BD01 BON USD N CA XFRA US94986TK550 WELLS FARGO BK 2037 BD02 BON USD N CA YC5E XFRA USU3144QAJ95 FRONT.COMMU. 19/27 REGS BD02 BON USD N CA XFRA XS1073488675 GOETEBORG 14/20 MTN BD02 BON SEK N CA XFRA XS1190287794 MORGAN STANLEY 15/30 FLR BD02 BON EUR N CA XFRA XS1226268735 HONG KONG SUKUK 2015 2020 BD02 BON USD N CA XFRA XS1241710323 NOM.EUR.FIN. 15/20 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS1426782170 BQUE F.C.MTL 16/20FLR MTN BD02 BON EUR N CA 3FDA XFRA GRS497003012 PASAL DEVELOPMENT EO 0,5 EQ00 EQU EUR N