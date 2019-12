The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.12.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.12.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA DE000BLB6505 BAY.LDSBK.IS.S.30750 VAR BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB4CT3 LB.HESS.THR.CARRARA 17/25 BD00 BON EUR N CA XFRA FR0013054020 APRR 15/20 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HSH30U2 HCOB IZ 4 12/20 BD01 BON EUR N CA XFRA US03523TAP30 ANH.-BUSCH INBEV 10/40 BD01 BON USD N CA ZGYA XFRA US31620MAP14 FIDELITY NA.INF. 15/20 BD01 BON USD N CA ZGYB XFRA US31620MAQ96 FIDELITY NA.INF. 15/22 BD01 BON USD N CA EQNA XFRA US29444UAN63 EQUINIX 2022 BD02 BON USD N CA XFRA US31620MAS52 FIDELITY NA.INF. 16/21 BD02 BON USD N CA XFRA US912828YR56 USA 19/22 2 BD02 BON USD N