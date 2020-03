The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.03.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.03.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA AU3CB0228583 LLOYDS BANK 2020 BD00 BON AUD N CA XFRA AU3FN0026951 LLOYDS BANK 2020 FLR BD00 BON AUD N CA XFRA CH0275764600 BASLER KT.BK 15-UND FLR BD00 BON CHF N CA ZM9W XFRA DE000A14KJ35 PCC SE ITV.15/20 BD00 BON EUR N CA XFRA US28370TAA79 KINDER M.E.PARTNERS 2020 BD00 BON USD N CA BSBD XFRA XS1212467911 SKY 15/20 FLR MTN BD00 BON EUR N CA SAPI XFRA DE000A14KJE8 SAP SE MTN FLR 15/20 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HV2AKT0 UC-HVB IS1825 BD01 BON EUR N CA XFRA US20449EBT29 BBVA USA 2020 BD01 BON USD N CA GCPF XFRA US36962G7C22 GENERAL ELECTRIC 13/20 BD01 BON USD N CA XFRA US86787GAE26 TRUIST BANK 2020 MTN BD01 BON USD N CA OCIA XFRA XS1207309086 ACS,ACT.CO.SER. 15/20 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA US156700AW62 CENTURYLINK INC. 13/20 V BD02 BON USD N CA ZIMA XFRA US98956PAK84 ZIMMER BIOMET HLDGS 15/20 BD02 BON USD N CA EI7E XFRA XS1139474206 EIB EUR.INV.BK 14/20 MTN BD02 BON TRY N CA XFRA XS1211292484 ANGLO AM. CAP. 15/20 MTN BD02 BON EUR N CA 0XB XFRA ID1000117401 BORNEO LUMBUNG EN.+MET. EQ01 EQU EUR N CA LT6 XFRA US50575Q1022 LADENBURG THA.F. DL-,0001 EQ01 EQU EUR N CA DKDK XFRA LU0052863874 DEKALUX-GELDMARKT: EURO FD00 EQU EUR N