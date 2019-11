The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.11.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.11.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA CH0199773224 SOLOTHURN KT. 12-19 BD00 BON CHF N CA XFRA DE000A1TNCJ6 AAREAL BANK MTN S.199 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB1XF4 LB.HESS.THR.CARRARA012K14 BD00 BON EUR N CA XFRA XS1522927323 CMBLEMTN 1 16/19 MTN BD00 BON USD N CA XFRA DE0001048767 COBA 99/19 VARS183 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000BLB6XB8 BAY.LDSBK.IS. 18/27 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000BLB6XJ1 BAY.LDSBK.IS. 18/21 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HSH35E5 HCOB MZC 18 12/19 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000RLP0629 RHEINL.PF.SCHATZ.14/19VAR BD01 BON EUR N CA BPPB XFRA FR0011362151 BPCE SFH 12-19 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA DE000LB0VEY1 LBBW STUFENZINS 13/19 BD02 BON EUR N CA XFRA US14913Q2D08 CATERP.FIN.SER. 2019 FLR BD02 BON USD N CA XFRA US14913Q2F55 CATERP.FIN.SER. 2019 MTN BD02 BON USD N CA XFRA XS1074053130 CS AG LDN 14/19 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS1527357823 EUR.BK REC.DEV. 16/19 MTN BD02 BON RUB N