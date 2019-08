The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.08.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.08.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA DE000BLB4XN8 BAY.LDSBK.IS. 17/22 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000BLB56J1 BAY.LDSBK.IS. 18/28 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HSH33Q4 HCOB IS 12/19 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000BLB0PD3 BAY.LDSBK.IS.S.31487 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000LB0TUH6 LBBW STUFENZINS 13/19 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB4RN4 LB.HESS.THR.CARRARA08P/18 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000HLB4RP9 LB.HESS.THR.CARRARA08Q/18 BD02 BON EUR N CA CPSA XFRA US20451PKN59 BBVA USA 2019 BD02 BON USD N CA XFRA XS2017471553 UNICREDIT 19/25 FLR MTN BD02 BON EUR N