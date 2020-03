The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.03.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.03.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA CA45777YAC53 INST.CRED.OFIC. 05/20 MTN BD00 BON CAD N CA XFRA CH0234487426 BHARTI AIRT.INTL(NL)14-20 BD00 BON CHF N CA XFRA DE000A12T374 EYEMAXX REAL ESTATE AG 20 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000A18X5C7 DEUT. OEL+GAS I 16/20 FLR BD00 BON EUR N CA XFRA DE000A1R00D6 SACHSEN-ANH.LS 14/20 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DK8AB23 DEKABANK DGZ IHS.S.6147 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HSH5YH6 HCOB OSTER 16/20 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HSH5YJ2 HCOB OSTEFZ 16/20 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DK0B1R8 DEKABANK DGZ IHS.S.7270 BD01 BON EUR N CA XFRA US500769HH04 K.F.W.ANL.V.17/2020 DL BD01 BON USD N CA XFRA US9128284C19 US TREASURY 2020 BD01 BON USD N CA TLND XFRA XS1050460739 TELEFON.EUROPE 14/UND.FLR BD01 BON EUR N CA XFRA XS1649889885 TIMBERLD S.INV 17/20 BD01 BON EUR N CA CEH2 XFRA ES0312358015 AYT CEDULAS CAJ. IX 05-20 BD02 BON EUR N CA XFRA US912828J843 US TREASURY 2020 BD02 BON USD N CA XFRA US912828UV05 US TREASURY 2020 BD02 BON USD N CA XFRA XS0498952679 BAHRAIN 10/20 REGS BD02 BON USD N CA XFRA XS1860975132 TECNICA UNIV 18/37 BD02 BON EUR N CA DPBE XFRA DE000A0WMBH0 DB PRIV.FIRMENK.HPF 10/20 BD03 BON EUR N