The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.02.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.02.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA DCJH XFRA USU2339CBT46 DAIMLER FIN.N.A.15/20REGS BD02 BON USD N CA XFRA XS1373145686 EXPORT DEV.CANADA16/20FLR BD02 BON USD N CA XFRA XS1560668425 XINHU (BVI) HLDG 17/20 BD02 BON USD N CA XFRA XS1571335782 UTD OV. BK 17/20 MTN BD02 BON USD N CA XFRA XS1788516083 NM PLC 18/20 FLR MTN BD02 BON EUR N