The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.11.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.11.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA DE000A11QES2 BRANDENBURG LSA 14/19 VAR BD00 BON EUR N CA XFRA DE000A2DAR08 KRED.F.WIED.16/28 MTN BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DK0B8A9 DEKA IHS IS.S.7330 BD00 BON EUR N CA XFRA AT0000A0XD78 ERSTE GP BNK 12-19 FLR294 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000BLB6W96 BAY.LDSBK.IS. 18/22 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB3V22 LB.HESS.THR.CARRARA11Q/18 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB3V30 LB.HESS.THR.CARRARA11R/18 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB3V48 LB.HESS.THR.CARRARA11S/18 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB3V63 LB.HESS.THR.CARRARA11U/18 BD01 BON EUR N CA XFRA US01609WAC64 ALIBABA GR.HLDG 2019 BD01 BON USD N CA 30LD XFRA US893647AW74 TRANSDIGM 14/22 BD01 BON USD N CA XFRA XS0707819727 LIBANON 11/19 MTN BD01 BON USD N CA XFRA XS1384278203 FAURECIA 16/23 BD01 BON EUR N CA XFRA USG11259AB79 HEALTH + HAPP 16/21 REGS BD02 BON USD N CA RM6 XFRA US59870L1061 MILACRON HLDGS DL-,001 EQ01 EQU EUR N