The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.09.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.09.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA BACZ XFRA USU9221ABL18 VERIZON COMM 19/29 REGS BD01 BON USD N CA XFRA XS0834640541 METROP.L.GL FDG I 12/19 BD01 BON EUR N CA XFRA XS1496345338 BLUEST.FI.HLDGS 16/19 BD01 BON USD N CA XFRA XS1499163183 CCB (HK) 16/19 MTN BD01 BON USD N CA XFRA DE000CB0BWN9 COBA STUFENZANL 335 14/19 BD02 BON EUR N CA XFRA US0258M0EC97 AMER.EXPR.CR. 2019 MTN BD02 BON USD N CA XFRA US9128282X73 US TREASURY 2019 BD02 BON USD N CA XFRA US912828F395 US TREASURY 2019 BD02 BON USD N CA XFRA US912828TR12 US TREASURY 2019 BD02 BON USD N CA RHOA XFRA USU75000AZ95 ROCHE HLDGS 14/19 REGS BD02 BON USD N CA XFRA XS0197110645 S.EAST WATER FIN.04/19MTN BD02 BON GBP N CA R2BK XFRA XS0454984765 NM PLC 09/19 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS1106874198 BURGAN TIER 1 FIN. 14/UND BD02 BON USD N CA NZ6P XFRA XS1144352959 NESTLE HLDGS 14/19 MTN BD02 BON USD N CA XFRA XS1186824758 BNP PAR.ISS. 15/19 BD02 BON USD N CA XFRA XS1496344794 SANTANDER C.BK. 16/19 MTN BD02 BON EUR N