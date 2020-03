The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.03.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.03.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA AU3CB0228500 BHP BILLITON FIN.15-20MTN BD00 BON AUD N CA XFRA CH0360172685 MONDELEZ INTL 17-20 BD00 BON CHF N CA S2LB XFRA DE000A11P8W6 SAARLAND LSA R.1 19/20 BD00 BON EUR N CA E0HB XFRA DE000A1ZWPT5 ENTERPRISE HLDGS 15/20 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000A1ZY971 VONOVIA FINANCE 15/20 MTN BD00 BON EUR N CA XFRA DE000BLB2942 BAY.LDSBK.IS. 15/24 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000BLB2QD7 BAY.LDSBK.IS.14/20 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000BLB4XM0 BAY.LDSBK.IS. 17/27 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DG4T2Q2 DZ BANK IS.A489 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DK8AJK5 DEKABANK DGZ IHS.S.6317 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DXA0M06 LB.HESS.-THR. OP.1354 VAR BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HSH5Z51 HCOB ZS 25 16/20 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000LB1P217 LBBW DL-STUFENZINS 18/20 BD00 BON USD N CA XFRA DE000NLB8960 NORDLB 7PH.BD. 26/17 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000NLB8994 NORDLB 5PH.BD. 27/17 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB4S42 LB.HESS.THR. IHS 18/28 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000NLB9AA8 NORDLB 10 PH.BD. 28/17 BD01 BON EUR N CA XFRA ES0211845203 ABERTIS INFRA. 05-20 BD01 BON EUR N CA XFRA FR0011225127 VINCI S.A. 12/20 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA US373334KG57 GEORGIA POWER 17/20 BD01 BON USD N CA XFRA US416515AZ70 HARTFORD F.SVCS GRP 2020 BD01 BON USD N CA XFRA US459058FA69 WORLD BK 16/20 BD01 BON USD N CA XFRA US913017BR94 UTD TECHN. 2020 BD01 BON USD N CA 0IDA XFRA XS1651850569 DREAM GLB.FDG I 17/21 BD01 BON EUR N