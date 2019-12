The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.12.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.12.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA SZ0A XFRA AT0000A0U9J2 SCHOLZ GMBH 12/19 BD00 BON EUR N CA XFRA CA56501XAA15 MANUL.FIN.CAP.TR.2108 FLR BD00 BON CAD N CA XFRA DE000BLB41G9 BAY.LDSBK.IS. 17/23 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000BLB4TP1 BAY.LDSBK.IS. 16/22 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000BLB4TR7 BAY.LDSBK.IS. 16/23 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DK0N7U5 DEKA FESTZINS ANL 18/30 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB3XR5 LB.HESS.THR.CARRARA12I/18 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HSH4ZY1 HCOB STUF24 15/24 BD00 BON EUR N CA XFRA US69342NAA90 PKO FINANCE 12/22MTN 144A BD00 BON USD N CA XFRA US9128283N82 US TREASURY 2019 BD00 BON USD N CA XFRA US912828G955 US TREASURY 2019 BD00 BON USD N CA XFRA DE000LB09QH2 LBBW STUFENZINS 16/20 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000WGZ7H32 DZ BANK IS.A.769 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000WGZ7JF0 DZ BANK IS.A.771 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000WGZ7JV7 DZ BANK IS.A.772 BD01 BON EUR N CA XFRA XS0203782551 RABOBK C.FDG TR.IV 04/UND BD01 BON GBP N CA XFRA XS1254584599 AIRBUS 15/22 ZO CV BD01 BON EUR N CA XFRA CA86680BAA94 SUN LIFE CAP.TR.II 2108 BD02 BON CAD N CA MLUB XFRA US56501RAC07 MANULIFE FIN. 16/26 BD02 BON USD N CA XFRA US912828UF54 US TREASURY 2019 BD02 BON USD N CA GDGC XFRA FR0012739548 CGG SA 15-20 CV EQ00 EQU EUR N CA OVXA XFRA IE00B4XVDC01 OVOCA BIO PLC EO-,125 EQ00 EQU EUR N CA 8AK XFRA IE00B56GVS15 ALKERMES PLC DL-,01 EQ00 EQU EUR N CA 60A XFRA IE00BFRT3W74 ALLEGION PLC DL 1 EQ00 EQU EUR N