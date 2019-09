The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.09.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.09.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA AT0000A15Q22 ERSTE GP BNK 14-19 MTN BD00 BON EUR N CA XFRA CH0215076354 BCO SANT.CHILE 13-19 BD00 BON CHF N CA NS0B XFRA DE000A1REYA2 NIEDERS.SCH.A.12/19 A.829 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000BLB5796 BAY.LDSBK.IS. 18/22 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000BLB58S8 BAY.LDSBK.IS. 18/28 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000BLB6SZ7 BAY.LDSBK.IS. 18/23 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DK0BJH6 DEKABANK DGZ IHS.6824 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB0RS1 LB.HESS.-THR. INFL. 12/19 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HSH4TV0 HCOB EK9 14/19 BD00 BON EUR N CA XFRA AT0000A0WLV7 ERSTE GP BNK AG 12-19 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DK0H1K7 DEKA NOK FESTZINS 16/19 BD01 BON NOK N CA XFRA DE000DK0H1L5 DEKA AUD FESTZINS 16/19 BD01 BON AUD N CA XFRA DE000DK0H1M3 DEKA USD STUFENZINS 16/19 BD01 BON USD N CA XFRA DE000HLB3T34 LB.HESS.THR.CARRARA09N/18 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB3T42 LB.HESS.THR.CARRARA09O/18 BD01 BON EUR N CA 0ST1 XFRA XS0783934325 STEEL FNDG 12/19 REGS BD01 BON USD N CA XFRA XS0832412505 ALFA BOND ISS. 12/19 REGS BD01 BON USD N CA XFRA XS0834435702 MOL GROUP FIN. 12/19 BD01 BON USD N CA XFRA US9128287D64 USA 19/29 BD02 BON USD N CA XFRA US91911TAN37 VALE OVERSEAS 16/21 BD02 BON USD N CA XFRA XS0972856917 GE CAP.AUSTR.FDG 13/19MTN BD02 BON AUD N CA 1PG XFRA PLZPW0000017 PFLEIDERER GROUP A ZY0,33 EQ00 EQU EUR N