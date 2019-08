The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.08.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.08.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA AT0000A0Z9E8 ERSTE GP BNK AG 13-19 MTN BD00 BON EUR N CA XFRA AU3CB0223501 UBS AG (SYD) 14/19 MTN BD00 BON AUD N CA XFRA DE000A1ZNG01 MAKOR HLDGS PTE 14/19 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000LBB38K7 LBB PF.S.435 BD00 BON EUR N CA XFRA XS1102453609 DT.BK.LOND.MTN.14/19 ND BD00 BON NZD N CA XFRA AU3FN0024402 UBS AG (SYD)14/19 FLR MTN BD01 BON AUD N CA XFRA DE000BLB0N69 BAY.LDSBK.IS.S.31480 VAR BD01 BON EUR N CA XFRA NZAFBDT002C3 AFR. DEV. BK 14/19 BD01 BON NZD N CA XFRA XS1237187718 MCDONALDS CORP. 15/19 FLR BD01 BON EUR N CA DSNS XFRA XS1101798046 DANSKE BK 14/19 MTN BD02 BON NZD N CA XFRA XS1102481139 EXPORT-IMPORT BK 14/19MTN BD02 BON NZD N