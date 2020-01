The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.01.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.01.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA US222213AP53 CEB 17/20 BD02 BON USD N CA XFRA US302154CJ68 EXP.IMP.BK KOREA 17/20 BD02 BON USD N CA XFRA US459200JN26 INTL BUS. MACH. 17/20 BD02 BON USD N CA XFRA US459200JP73 INTL BUS. MACH. 17/20 FLR BD02 BON USD N CA XFRA US61747YDW21 MORGAN STANLEY 15/20 BD02 BON USD N CA XFRA US61747YDX04 MORGAN STANLEY 15/20 FLR BD02 BON USD N CA XA9C XFRA XS0479542580 NATURGY CM 10/20 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS0737123942 DNB BANK 12/20 MTN BD02 BON GBP N CA XFRA XS1174472511 JPMORGAN CHASE 15/20 FLR BD02 BON EUR N CA XFRA XS1551761999 CTRL PL.DEV. 17/20 BD02 BON USD N CA XFRA XS1555666632 NRW.BANK MTI 17/20 DL BD02 BON USD N CA HLQ2 XFRA XS1556043369 LB.HESS.-THR. 17/20 BD02 BON EUR N CA XFRA XS1556279211 LB HESS.-THUER. 17/20 BD02 BON EUR N CA XFRA IT0005240509 MTE PASCHI SIENA 17-20 BD03 BON EUR N