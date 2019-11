The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.11.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.11.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA DE000HSH6KA8 HCOB MZC 6 17/19 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000A1RQC77 HESSEN SCHA.17/19 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000A1RQCB0 HESSEN SCHA. S.1415 BD01 BON EUR N CA XFRA USU0734MAA90 BBA US HLDGS 18/26 REGS BD01 BON USD N CA XFRA XS0104228845 NORDIC INV.BK 99/19MTN BD01 BON GBP N CA VOVB XFRA XS0858089740 VOLVO TREAS. 12/19 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA US29874QCR39 EUR. BK REC.DEV.14/19 MTN BD02 BON USD N CA DSNK XFRA XS0469000144 DANSKE BK 09/19 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS1138358772 AMIPEACE. 14/19 MTN BD02 BON USD N CA FHJ1 XFRA LU0035346773 UBS(LUX)BOND FD-USD PA FD00 EQU EUR N