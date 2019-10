The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.10.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.10.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA AT0000A0WVE2 ERSTE GP BNK 12-19 FLR280 BD00 BON EUR N CA XFRA AT0000A0ZYY7 ERSTE GP BNK AG 13-19 MTN BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB3US9 LB.HESS.THR.CARRARA10N/18 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB3UT7 LB.HESS.THR.CARRARA10M/18 BD00 BON EUR N CA ZSQF XFRA US64952XCE94 N.Y.LIFE GLOBAL FDG 16/19 BD00 BON USD N CA XFRA DE000BLB0201 BAY.LDSBK.IS.13/19 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB3VQ1 LB.HESS.THR.CARRARA10Y/18 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HSH4GV7 HCOB SZ III 13/19 BD01 BON EUR N CA XFRA US459058HD80 WORLD BK 19/24 BD01 BON USD N CA XFRA US89114QBU13 TORONTO-DOM. BK 17/19 MTN BD01 BON USD N CA XFRA US235851AP78 DANAHER CORP. 15/20 BD02 BON USD N