The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.12.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.12.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA FR0012489565 HOLD.LE DUFF 15/19 BD02 BON EUR N CA XFRA US637432NC57 NATL RUR.UT.CORP. 2020 BD02 BON USD N CA X001 XFRA DE000ETC0118 COMMERZBANK ETC UNL. EQ00 EQU EUR Y CA CO1 XFRA US1445771033 CARRIZO OIL + GAS DL-,01 EQ00 EQU EUR N