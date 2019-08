The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.08.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.08.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA DE000HLB0P07 LB.HESS.-THR. 0512B/003 BD00 BON EUR N CA XFRA US9128283T52 US TREASURY 2020 FLR BD00 BON USD N CA BNPW XFRA XS0819738492 BNP PARIBAS 12/19 MTN BD01 BON EUR N CA N8EV XFRA XS0820548716 NED.WATERSCH. 12/19 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB5E88 LB.HESS.THR.CARRARA08Q/17 BD02 BON EUR N CA XFRA XS1480722567 KOMMUNEKREDIT 16/19 MTN BD02 BON USD N